Özel okula fazla ücret ödeyen veli parasını geri alabilecek mi?

Özel okulların 2023'te yapacağı zam oranı kesinleşti. Buna göre; 2023- 2024 eğitim öğretim yılında özel okul zam oranı yüzde 65 oldu. Peki özel okulla daha önce sözleşme yapan ve daha fazla ücret ödeyen veliler ne yapacak? Paralarını geri alabilecek mi? Avukat Kerem Olcayto ile Avukat Selin Erkaymaz merak edilen soruları milliyet.com.tr'ye cevapladı.

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Özel okulların 2023'te yapacağı zam oranı kesinleşti. Buna göre; 2023- 2024 eğitim öğretim yılında özel okul zam oranı yüzde 65 oldu. Peki özel okulla daha önce sözleşme yapan ve daha fazla ücret ödeyen veliler ne yapacak? Paralarını geri alabilecek mi? Avukat Kerem Olcayto ile Avukat Selin Erkaymaz merak edilen soruları milliyet.com.tr'ye cevapladı.



Milliyet.com.tr/ÖZEL 2023-2024 özel okul zam oranı belirlendi. Buna göre özel okul zam oranı yüzde 65 oldu. Peki özel okulla daha önce sözleşme yapan ve daha fazla ücret ödeyen veliler ne yapacak? Paralarını geri alabilecek mi? Avukat Kerem Olcayto ile Avukat Selin Erkaymaz cevapladı.

Paralarını geri alabilecekler mi?

Avukat Kerem Olcayto milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu tarz kapsamlar tüketici mahkemelerinin konusudur. Sözleşmeyi daha yüksek yapan veliler tüketici mahkemelerinde arabuluculuk şartı var. Önce okullarla iletişime geçebilirler. Anlaşamadıkları taktirde hukuki yola gidip bu paranın tazminini isteyebilirler. Temel sebep şudur. Burada bir yeknesak uygulaması yapılmasını istiyorlar. Serbest koşullar belirlenmesin, veliler bunun altında kalmasın diye standart bir oran olacağı için bunun öncesine dair başvuruların tüketici arabuluculuklarına başvurulabilir. Anlaşamam durumunda dava yoluyla bu paraların tazmini istenebilir.

Yeknesak uygulamanın amacı şudur piyasada bir sabit fiyat belirlensin. Kolejlerin de sabit bir politikası olsun. Bu tarz durumlarda 1 sene öncesinden anlaşma almak için birçok kişi anlaşma imzalıyor. Şu an bir sonraki için kayıt dönemi, bir sonraki yıl indirim almak için sözleşme imzalayanlar zararı tazmin etmek isteyeceklerdir.

Eski anlaşmalar ne olacak?

Büyük bir güruh oluşacak. Öncesinde olanlar da yüzde 65’e sabitlenecektir. Eski anlaşmalar geçersiz olacak veya yığılmadan kaynaklı, olursa burada arabuluculuk kapsamında çözülebilir.

Bununla ilgili bir sürü veli daha yüksek ödediklerini düşürebilmek için bir hak arayışına girecektir. Burada talebe göre kanun revize edilir. Burada Bakanlık daha önce sözleşme imzalayanlarla ilgili bir açıklık getirmek zorundadır.

Bu şekli ile muğlaktır. Öncesinde sözleşme imzalayanlar için bir soru işareti, hak kaybı olacaktır. Düzenlemenin detayına bunları eklemeleri lazım.

Geçen sene özel okul ücretlerinde zam yüzde 36’ydı bu sene yüzde 65 seviyesinde belirlendi. Yüzde 65 belirlenmesinin sebebi 2023 yılı enflasyonunun düşük olacağı öngörüsünden kaynaklıdır. Ön kayıtlarda istenen fahiş fiyatlar devletçe belirlenmediği ve yasal olmadığı için geçerliliği yok artık yasal sınırlama getirildiği için ücret iadesi isteyebilirler. Önceden yasal değildi, şimdi yasallaştığı için ücret iadesi talep edebilirler.”

Sözleşmenin bağlayıcılığı ortadan kalkar mı?

Avukat Selin Erkaymaz ise milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her halükarda sözleşmenin taraflar için kural bağlayıcıdır. Ancak bir tarafın fakirleşmesine diğer tarafın zenginleşmesine sebebiyet verebiliyorsa taraflar istisnai olarak ifa imkansızlığı yoluna gidebilirler bu yol her zaman açıktır. Sözleşmenin bağlayıcılığı ortadan kalkıyor.

Sözleşmenin bağlayıcılığı tüketici açısından ortadan kalkıyor. Okulların zenginleşmesini sağlarken tüketicinin fakirleşmesine sebebiyet veren bir sözleşme bağlayıcılığı yitirir. Sözleşmenin dengesi bozulduğu noktada burada okul eğitimi için müracaat eden tüketici bunun iyileştirilmesini talep edebilir.”