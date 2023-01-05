Asgari ücrete yüzde 55 memura yüzde 30! Peki özel sektör maaş zammı ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekliye bu yıl yapılacak zam oranını yüzde 30'a çıkardı. 2023 yılı için asgari ücret artışı ise yüzde 55 oranında gerçekleşti. Peki tüm bu veriler ışığında özel sektöre yüzde kaç zam olur? Ekonomist Muhammet Bayram tahminini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekliye yüzde 30 zam yaptıklarını, en düşük emekli aylığının ise 5 bin 500 liraya yükselttiklerini belirtti. Peki tüm bu veriler ışığında özel sektöre yüzde kaç zam olur? Ekonomist Muhammet Bayram tahminini açıkladı. Bayram milliyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Özel sektör maaş zammı ne kadar olacak?

“Asgari ücretliye bir önceki döneme göre yüzde 100’lük zam yapıldı. Sene başında yapılan zam yüzde 30’lar düzeyindeydi. Dönem ortasında yine yüzde 30 zam yapıldı ve 2023 yılı için uygulanması gereken asgari ücret 8 bin 506 TL oldu.

Bu tutar Türkiye Cumhuriyet tarihinde bir rekordur. Ancak hep belirtmiş olduğumuz üzere asgari ücretin yüksek tutarı diğer ücretlileri de olumsuz etkiliyor. dedi.

Mesela burada ortanca ücretler ve komşu ücretler neredeyse kayboldu. Asgari ücret üzerinde maaş alanlar da kendilerini bir yere konumlandırmak istiyor.

Asgari ücret haricinde maaş alanların oranlarını belirtebilmek zor. Yüksek alana daha düşük, düşük alana daha çok zam yapılabiliyor.

Ancak dün Memur ve emeklilere yüzde 25 zam açıklanmıştı. Bugün Cumhurbaşkanı yüzde 30’a revize etti. Bu tutar da aslında referans oldu.

Özel sektör ne kadar zam bekliyor

Yani özel sektör çalışanları da maaşlarına en az yüzde 25-30'luk zam farkı bekliyor. Ancak bu tamamıyla çalışan ve işveren arasında bir tutardır.

Ücretlinin 17 bin TL karı var

Tüm ücretlilerde asgari ücret kadar kısım vergi dışı bırakıldı. Burada vergi dışı bırakılan tutar kadar her bir ücretlinin yıllık 17 bin TL karı var.

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Aynı şekilde özel sektörde çalışanlar için de gelir vergisi tarifeleri güncellendi. Bununla beraber hem daha az vergi ödüyorlar hem de vergi dilimindeki adaletsizlik bir nebze ortadan kalktı.

Gelir vergisi tarifesi düzenlemesi

Gelir vergisi tarifesinin yeniden düzenlenmesi ile 10 bin TL alan bir kişi 3. ayda yüzde 15’ten yüzde 20’ye geçmiyor. 7. ayda yüzde 20’ye geçiyor. Bu da tüm ücretliler için bir kazanımdır.

Ancak bu bir çözüm değildir. Tüm gelirlerden alınan vergi ya sabitlenmeli ya da ücretlilere beyanname verilmesi durumu gerekmektedir.

400 lira asgari ücret desteği hakkında

Daha önce açıklanan tutar 100 TL idi. Bu 250 TL’ye yükseltilmiştir. Şu anda her çalışan başına işveren 400 TL asgari ücret desteği alacaktır. Bu 400 TL işverenin ödemesi gereken sigorta priminden mahsup edilecektir.

Burada işverenin ödemesi gereken toplam sigorta priminden bu tutar düşürülecek. Ancak bu işçinin cebine yansımayacaktır.”