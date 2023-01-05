Eski eşinin evlendiğini öğrendi! Sonrası çok korkunç...

ÜMRANİYE’de bir kişi eski eşinin evini bastı. Saldırganın tabancayla vurduğu eski kayınbiraderi hayatını kaybetti, eski eşinin evlendiği kocası da ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir saldırgan, boşandığı karısının Ümraniye’deki evine gelerek, eski karısının yeni evlendiği M.P ve ağabeyi N.Z’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan M.P ağır yaralandı.

Kadının ağabeyi N.Z. hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan eski koca ise karakola giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.