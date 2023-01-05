İBB’ye kayyum atanacak mı? Bakan Soylu ile görüşen Hilmi Daşdemir açıkladı

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, İBB'ye kayyum atanacağı söylentileriyle ilgili görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine "Bizim öyle bir niyetimiz yok sadece teröristlerin Belediye’den temizlenmesini istiyoruz" dediğini söyledi.

Abone ol

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Hukukçu Serkan Toper, Hukukçu Av. Dr. Mehmet Ruşen Gültekin ve Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, tv00'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan terör soruşturması programda masaya yatırıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınarak yerine kayyum atanacağı yönündeki tartışmalar sürerken Hilmi Daşdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

"Bizim öyle bir niyetimiz yok"

Daşdemir "Bugün İçişleri Bakanı’yla konuştum ‘Bu meseleyle ilgili kayyum vb. gibi bir süreç olacak mı?’ diye. Sayın Bakan ‘Bizim öyle bir niyetimiz yok sadece teröristlerin Belediye’den temizlenmesini istiyoruz’ dedi." ifadelerini kullandı.