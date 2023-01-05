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Gaziantep'te öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

 Gaziantep-Kilis karayolunda öğrenci servisinin bir araçla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Kilis karayolu Beşgöz kavşağında bir öğrenci servisi, araçla çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre araçtan savrulan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çoğunluğu yabancı uyruklu 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

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