Gaziantep'te öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Gaziantep-Kilis karayolunda öğrenci servisinin bir araçla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.Abone ol
Edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Kilis karayolu Beşgöz kavşağında bir öğrenci servisi, araçla çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre araçtan savrulan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çoğunluğu yabancı uyruklu 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.