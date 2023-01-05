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AK Parti iki müjde daha açıklamaya hazırlanıyor

AK Parti iki müjde daha açıklamaya hazırlanıyor

AK Parti hükümeti, vatandaşların doğal gaz yükünü azaltmak ve gençlerin alım gücünü korumak için iki yeni adım atmaya hazırlanıyor.

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İki yeni müjde daha geliyor.  Bu kapsamda karadeniz gazının sisteme gireceği mart sonundan itibaren her haneye 25 metreküplük doğal gaz desteği için hazırlık yapılıyor.

Bir yıl sürecek 125 liralık bölümü...

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre yapılan planlamayla, Karadeniz gazının sisteme girmesiyle konutlardaki doğal gaz kullanımının 25 metreküplük bölümü faturalara yansıtılmayacak. Bu destek bir yıl sürecek. Bir metreküp doğal gazın fiyatının 5 lira olmasından hareketle mart ayından itibaren hanelerde kullanılan doğal gazın 125 liralık bölümünü devlet üstlenmiş olacak.

Bir diğer müjde ise gençlere yönelik olacak. Daha önce de gündeme gelen gençlerin cep telefonu alırken ÖTV'den muaf tutulmasına yönelik düzenlemenin detayları ortaya çıktı. Buna göre, gençler 10 bin liralık bir cep telefonu için ÖTV'den muaf olacak ve fiyatı 10 bin lira olan telefon için 5 bin lira ödeyecek. Bu muafiyet alınan telefonun üç ya da 5 yıl süreyle elden çıkarılmaması şartı ile uygulanacak. 

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