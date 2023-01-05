Cenaze evinde skandal! 560 cesedi parçalayıp sattı

ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenaze evinin eski direktörünün, 560 ölünün naaşını parçalayıp sattığı ortaya çıktı. Olay sonrası cenaze evi direktörü, 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

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Colorado Başsavcılığından yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Megan Hess’in, Montrose şehrinde Sunset Mesa Cenaze Evi’ni işletirken, aile ve yakınlarından izin almadan cesetleri veya bazı uzuvlarını yasa dışı sattığı belirtildi.

Açıklamada, 2010 - 2018 yıllarında yaklaşık 560 cesedi veya bunların bazı uzuvlarını tıp eğitimi veren şirketlere kadavra olarak satan Hess’in suçunu kabul ettiği ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Hess’le birlikte çalışan 69 yaşındaki annesi Shirley Koch da yasa dışı uzuv satışına yardım ve yataklıktan 15 yıl hapse mahkum edildi.

Yargıç: Beni en duygusal olarak tüketen dava

Davaya bakan bölge yargıcı Christine M. Arguello, "Bu olay, mahkeme kürsüsünde şimdiye kadar yaşadığım beni en duygusal olarak tüketen dava." ifadesini kullanarak Hess ve Koch'un derhal hapse gönderilmesini emretti.

Eyalet Başsavcısı Cole Finegan da Hess ve Koch’u, “korkunç”, “hastalıklı” ve “açgözlü” olarak niteleyerek, “Bu hapis cezalarının, kurbanların aile ve yakınlarına, ölülerinin yasını tutarken bir miktar huzur getirmesini ve gelecekte benzer işler düşünen dolandırıcıları caydırmasını içtenlikle umuyoruz." dedi.

Hess ve Koch’un, ölen kişilerin ailelerine cesetlerden genellikle küçük doku numuneleri, tümör veya deri parçası gibi tıbbi amaçlı ufak bağışlar için temas kurdukları, ancak bazı ailelerin hiç izin vermemesine, izin verenlerin de bilgileri dışında kastedilenden çok fazla organı sattıkları ifade edildi.

Ailelere cesede ait olmayan kül kalıntıları verilmiş

Açıklamada, iki kadın sanığın, özellikle aileleri tarafından 1000 ABD doları karşılığında yakılması istenen cesetleri bütün veya parça olarak sattıkları, ailelere de cesede ait olmayan kül kalıntılarının verildiği aktarıldı.

ABD’de ölüler için gerekli levazımatın temini, tören, defin veya yakılma gibi cenaze hizmetleri sağlayan işletmelere “Cenaze Evi” (Funeral House) deniyor.