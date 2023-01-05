Van'da iki asker, mülteci kadına tecavüz iddiasıyla tutuklandı

VAN’ın Saray ilçesinde iki sözleşmeli er, sınırdışı etmek için sınıra götürdükleri 16 kişilik gruptan 24 yaşındaki bir Afgan mülteci kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

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Van’ın Saray ilçesinde iki sözleşmeli er, mülteci kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. İddiaya göre olay önceki gece yaşandı. Sözleşmeli er olarak görev yapan iki askeri personelin, deport etmek için sınıra götürdükleri 16 kişilik grupta yer alan Afgan uyruklu Leyla M. (24) adlı mülteci kadını gruptan ayırdıkları ve tuvalete götürdükleri öne sürüldü.

Kadının çığlık atması üzerine...

Tuveletti tecavüze uğradığı iddia edilen mülteci kadının çığlık atması üzerine görevli diğer askeri personelin olay yerine geldiği belirtildi. İddiaya göre karakol komutanı teğmen, kadının iki sözleşmeli eri teşhis etmesi üzerine olayı savcılığa bildirdi.

Birbirlerini suçladılar

Gözaltına alınan zanlı O. K. , suçlamaları reddetti ve olaydan diğer şüpheliyi sorumlu tuttu. Diğer şüpheli A. C. D. ise suçlamaları kabul etti ve suçu birlikte işlediklerini belirtti. İki isim tutuklandı.