Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: CHP seçimi kazanırsa "Namus" sözlerini yerine getirecek mi?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2018 yılında, “başörtü yasağı getirmeyeceğiz” sözünü verdiğini hatırlattı; “CHP ve avanesi seçimi kazanırsa, başörtü mağduriyeti yaşatır mı?” sorusuna İBB'de yapılan işçi çıkarımlarını ve seçim öncesi verilen "Namus" sözlerini hatırlatarak cevap aradı.

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CHP liderinin 2019 yılındaki yerel seçimden önce verdiği “Hiç kimseyi işten çıkarmayacağız” sözünü tutmadığını ileri süren Karahasanoğlu, seçimden sonra süreç içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 13 bin ila 15 bin kişinin işine son verildiğini, İBB yetkililerinin de bunu doğruladığını yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun kendisiyle görüşmek isteyen işten çıkarılan işçilerle görüşmediğini savunan Karahasanoğlu, "‘Başörtü yasağı getirmeyeceğiz’ sözünü, Cumhurbaşkanlığı seçimini ve milletvekili seçimini CHP kazanamadığı için test edememiştik.. Ama mahalli seçimleri CHP kazandığı için, 'Hiç kimseyi işten çıkarmayacağız' namus sözünü test edebilme imkanı bulduk." diye yazdı.

Belediye başkanlığı seçimlerinin üzerinden 4 yıla yakın süre geçtiğini hatırlatan Karahasanoğlu, şöyle devam etti: "Benim aklım, ‘başörtü konusundaki namus sözü’nde.. Eğer CHP veya Altılı Masa seçimi kazanırsa. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini Altılı Masa (Allah korusun) önde bitirirse.. Namus sözlerini yerine getirecekler mi? Yoksa ‘işçi çıkarmacağız’ şeklindeki şeref ve namus sözlerindeki gibi, üzerine bir bardak su mu içecekler? ‘Çıkarılan işçinin önüne düşüp, belediyenin önüne giderim’ diyen Kılıçdaroğlu’nun, kapısının önüne kadar gelen işçilerle görüşmediği gibi, CHP ve avanesi seçimi kazanırsa, başörtü mağduriyeti yaşatır mı ve mağdureler kapısına dayandığında, onlarla görüşme tenezzülünde bile bulunmamayı tercih eder mi? Somut örneği verdim. Namus sözü dediği konuda, sözünü nasıl çiğnediğini aktardım..”

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