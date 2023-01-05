Barış Yarkadaş 'acı gerçek bu' diyerek paylaştı kamuoyu araştırmacısı söyledi

Yazar Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kazanacak aday" söyleminin Kılıçdaroğlu'nun oylarını düşürdüğünü söyleyen kamuoyu araştırmacısının açıklamalarına yer verdi. Yarkadaş, "İYİ Parti’nin bilerek ya da bilmeyerek yol açtığı bu tahribat, 2023 seçimlerinin kaybedilmesine bile yol açabilir." dedi.

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Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı netleşmedi. Kılıçdaroğlu adaylıkta kararlı görünürken Akşener, "kazanacak aday" vurgusunu devam ettiriyor.

Altılı masada yaşanan aday karmaşasıyla ilgili dikkat çeken bir yazı Barış Yarkadaş'tan geldi.

"Meral Akşener’in inadı bakın neye yol açıyor?" başlıklı tv100'deki yazısında Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli duran Akşener'i inatçılıkla eleştirdi.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçeneğinin masadan kalktığını yazan yazar, "Peki o halde; Akşener hâlâ neden direniyor? İktidar seçim tarihini açıklamaya hazırlanırken, Altılı Masa aday konusunda topluma güven veremiyor." ifadelerine yer verdi.

"Kılıçdaroğlu’nun oylarında düşüş yaşanmaya başladı"

Tablonun bu duruma gelmesinde en büyük payın Akşener olduğunu savunan Yarkadaş, Akşener'in inadının nelere yol açtığını bir kamuoyu araştırmacısının sözlerine yer vererek tamamladı:

Önceki gün konuştuğum bir kamuoyu araştırmacısı, Akşener’in bu inadının Altılı Masa’ya çok büyük zarar verdiğini söylüyor ve şu ifadeyi kullanıyordu:

“Kamuoyu, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabullenmişti. Öyle ki; Kılıçdaroğlu 2022 yılının Ocak ayından aynı yılın Ekim ayına kadar oylarını istikrarlı bir biçimde yükseltti. Erdoğan ile başa baş bir noktaya geldi. Ancak ne zaman ki; İYİ Parti Kılıçdaroğlu’nun aleyhine bir hava estirmeye başladı işte o günden beri Kılıçdaroğlu’nun oylarında düşüş yaşanmaya başladı.”

Aslında her şey çok açık değil mi?

Meral Akşener’in ‘’Kazanacak Aday’’ vurgusu yapıp Kılıçdaroğlu’nu bu denklemin dışında tutması; bu yetmiyormuş gibi sürekli Yavaş ve İmamoğlu’nu öne çıkarması seçmenin kafasının karışmasına yol açtı.

Sorumsuzluk

Akşener’in yaydığı bu hava İYİ Parti kurmaylarına da yansıyınca, İYİ Parti seçmeninin bir kısmı Kılıçdaroğlu’na yönelik bakışını değiştirmeye başladı. İYİ Parti’nin bilerek ya da bilmeyerek yol açtığı bu tahribat, 2023 seçimlerinin kaybedilmesine bile yol açabilir. Ne yazık ki; acı gerçek bu…

Bir çağrı daha

Bu yazının yayımlandığı gün, Altılı Masa’nın liderleri buluşarak uzun uzadıya konuşacak. O masadan ya adayın ismi ya da adayın açıklanacağı net ve çok yakın bir tarihin çıkması gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde umutlar tükenir…. Bizden söylemesi…"