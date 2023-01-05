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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor! Görüşme için izin çıktı...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor! Görüşme için izin çıktı...

Beşiktaş, Miha Zajc'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçe'nin Sloven oyuncuya Beşiktaş'la görüşme için izin verdiği kaydedildi. Sarı-lacivertli kulübün devre arasında gerçekleşmesi muhtemel transfer için 2 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasından bay geçen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip bu süreçte transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Takviyeye ihtiyacımız var" sözlerinin üstüne yönetim harekete geçmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den görüşme izni çıktı

Beşiktaş, uzun zamandır Fenerbahçe'de istediği forma şansını yakalayamayan Miha Zajc'ı kadrosuna katmaya çalışıyor. Sarı-lacivertli ekip ise oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Ancak Fenerbahçe, sözleşme uzatma görüşmelerinde sonuç alamadı.

Bundan dolayı Miha Zajc konusunda Beşiktaş'ın önü açıldı. Sloven orta saha Fenerbahçe'den 1.2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme talep ediyor. Bu talepten ötürü, oyuncuya Beşiktaş'la görüşme izni çıktı.

Fenerbahçe 2 milyon Euro'ya bırakacak

Siyah-beyazlı kulübün de 28 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. Beşiktaş'ın oyuncuyla anlaşması halinde bu kez Fenerbahçe ile görüşeceği belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerin 2 milyon euro'ya Miha Zajc'ı bırakmaya hazır olduğu ifade edildi.

Kulüpler anlaşırsa Miha Zajc devre arasında Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Aksi takdirde sezon sonu bonservissiz olarak kadroya katılacak.

Bu sezon 9 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Miha Zajc, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Sloven oyuncunun bonservis değeri 5 milyon euro olarak biliniyor.

Kaynak: Fotomaç

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