Bu şehirler dikkat Meteoroloji uyardı kar geliyor! Üst üste flaş uyarı İstanbul'a tarih verildi!

5 Ocak hava durumu raporu Meteoroloji tarafından paylaşıldı. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji İstanbul dahil olmak üzere sis ve pus uyarısı da yaptı. Meteoroloji uzmanları Orhan Şen ve Kerem Ökten 5 Ocak ve yakın tarihe ilişkin kısa ve öz hava tahmini yaptı. İşte şehir şehir hava durumu ve son hava uyarıları...