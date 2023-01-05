Bu şehirler dikkat Meteoroloji uyardı kar geliyor! Üst üste flaş uyarı İstanbul'a tarih verildi!
Meteoroloji 5 Ocak hava raporunda kar yağışı beklenen şehirleri paylaştı. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 5 Ocak'ta (bugün) kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji uzmanları Orhan Şen ve Kerem Ökten'den ise kısa ve öz şekilde hava tahmini geldi. Yarın kar beklenen yerler belli olurken İstanbul'u da kapsayan 'batıya yağış tarihi' verildi. İşte hava durumunun güncel ayrıntıları...
5 Ocak hava durumu raporu Meteoroloji tarafından paylaşıldı. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji İstanbul dahil olmak üzere sis ve pus uyarısı da yaptı. Meteoroloji uzmanları Orhan Şen ve Kerem Ökten 5 Ocak ve yakın tarihe ilişkin kısa ve öz hava tahmini yaptı. İşte şehir şehir hava durumu ve son hava uyarıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının düşük bir ihtimal hafif yağmurlu olması bekleniyor.
Karadeniz'de yağmur ve kar
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Sis ve pus uyarısı: Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.