Tehlike giderek büyüyor! Sahte ilaçta patlama

Halk sağlığını tehdit eden sahte ilaç pazarı giderek büyüyor. Uzmanlar, önlem alınması gerektiğini söyledi.

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Sahte ilaçlar halk sağlığını tehlikeye atıyor. CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, ilaç tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle piyasada sahte ilaçların artığına dikkat çekerek “İlaç fiyatlarının yüksekliği, talebin yüksek olması ve kâr marjının yüksekliği sentetik ecza ile sahte ve kaçak ilaç pazarının hızla büyümesine neden oluyor” dedi.

Kontrolsuz artış

Sahte ilaç meselesini TBMM gündemine taşıyan Dr. Yüceer, Türkiye’de tüm yılların en yüksek miktarı olan 8 milyon 456 bin 901 tablet sentetik ecza ele geçirildiğin bildirildiğini söyledi. Yüceer “2019 yılında 2 milyon 32 bin tablet ele geçirilirken bu sayı 2020’de iki katına yakın artışla 4 milyon 262 bine çıkmıştır. 2021’de ise üç yıl önceye göre yakalanan tablet sayısı dört katı artmıştır” diye konuştu. Yüceer, özetle şu ifadelere yer verdi: “Hem orijinal hem de jenerik ilaçların sahteleri yapılabilmektedir. Sahte ilaç almış kişi, tehlikeli sağlık problemleri ile karşılaşma riskine sahiptir. Hastalarda yan etki, alerjik reaksiyon ya da sağlık problemlerinin ilerlemesi gibi problemler görülebilmektedir. Türkiye’de de eczanelerde ilaç olarak kontrollü ve güvenli bir şekilde satılması gereken bu ürünler internet ortamında kontrolsüzce satılmaktadır. Bu durum halk sağlığı için endişe vericidir. Buna yönelik yasal altyapının oluşturulması amacıyla Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmalıdır.”

Sentetik ecza nedir?

Çeşitli tıbbi hastalıkların tedavisinde de kullanılan halk arasında sıklıkla ‘yeşil reçeteli ilaçlar’, ‘sentetik ecza’ olarak biliniyor. Bu ilaçların uygun süre ve doz dışında kullanımı tehlikeli.