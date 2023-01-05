MSB: 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinden saldırı hazırlığındaki 12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerinde 12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.