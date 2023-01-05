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Bakanlıktan flaş ÖTV'siz telefon, tablet açıklaması!

Bakanlıktan flaş ÖTV'siz telefon, tablet açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, telefon ve tabletlerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmayacağı iddialarını yalanlayarak, gündemde öyle bir çalışma bulunmadığını açıkladı. İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Karadeniz doğal gazının bir yıl boyunca belirli bir kısmının ücretsiz verilmesi ve bir defaya mahsus gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayar ÖTV alınmaması için çalışma başlatıldığı iddia edilmişti.

Bir yıl ücretsiz olacak
Karadeniz doğal gazının mart ayında sisteme verilmeye başlanmasından sonra bir yıl süreyle vatandaşın evinde kullandığı gazın 25 metreküplük bölümünün ücretsiz verilmesine ilişkin çalışma yapıldığı, maliyet hesaplamaları sonrasında nihai kararın verileceği öğrenilmişti.

ÖTV'siz satılacak
Ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefonların ve tablet bilgisayarların ÖTV'siz satılacağı iddia ediliyordu. Alınan cihazların ise üç yıl süre ile satılamayacağı belirtilmişti.

Hazine: Böyle bir çalışma yok
Hazibe ve Maliye Bakanlığı'ndan çok konuşulacak iddiaya açıklama geldi. "'Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacak'şeklinde haberler ile ilgili bilgi paylaşımı gereği duyulmuştur. Gündemde böyle bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

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