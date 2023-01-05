Dünya devi 18 bin kişiyi işten çıkaracak! Şirketin CEO'su duyurdu

e-ticaret şirketi Amazon'un CEO'su Andy Jassy, 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

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ABD merkezli e-ticaret şirketi olan Amazon 18 binden fazla çalışanın çıkarılacağını ve işten çıkarılan kişilere 18 Ocak’ta haber verileceğini duyurdu.

Şirketin CEO'su Andy Jassy yaptığı açıklamada, "İşten çıkaracağımız kişilere tazminat ödeyeceğiz, geçici sağlık sigortası sağlayacağız ve iş bulmalarına destek olacağız. Amazon bugüne kadar pek çok zorluğu aştı, bundan sonra da aşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.