Kıdem tazminatı sil baştan değişti! 10 yıl çalışan 200 bin alacak maaşı ne olursa olsun

Kıdem tazminatı için milyonların beklediği rakam belli oldu. Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zam sonrası 2023 yılı için kıdem tazminat tavanı 19 bin 982 TL olarak belirlendi. İşte 2023 kıdem tazminatı hesaplamayla ilgili tüm detaylar...

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Çalışanların en büyük kalesi olan kıdem tazminatının fona devredilmesi zaman zaman gündem gelse de rafa kalkmıştı. Çalışanın güvencesi olan kıdem tazminatında asgari ücrete gelen yüzde 54,6'lık zamla taban 10 bin TL'nin üzerine çıkarken, 2023 tavan ücreti de belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekliler için yeni zam haberini duyurarak maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıklamasının ardından, kıdem tazminatı tavan ücreti de 2023 yılı için 19 bin 928 TL'ye yükseldi.

Açıklanan rakama göre 10 yıllık bir çalışan işten çıkartıldığı takdirde maaşı ne kadar olursa olsun en fazla 199 bin 920 TL kıdem tazminatı alacak.

10 yıllık çalışana 200 bin TL kıdem tazminatı

Açıklanan rakama göre; 10 yıllık çalışanı işten çıkartan bir işveren, personelin maaşı ne kadar olursa olsun en fazla 199 bin 920 TL ödeyecek.

10 yıllık bir çalışanın kıdem tazminatının 2013 yılında 18 bin 200 dolar olduğunu hatırlatan Fox Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu,bugün ise bu rakamın 10 bin 680 dolar olduğunu belirtti.

Tavan fiyatı, 4 asgari ücretten 2.5'e düştü

Kıdem tazminatında tavan ücreti 2013 yılında 3 bin 129 TL'ydi. 2013'te kıdem tazminatı tavanının 4 asgari ücret ettiğini belirten Gündoğdu, 2023 yılında bu oranın 2,5'e düştüğünü söyledi.

Kıdem tazminatı tavanı tartışma yarattı

10 yıllık çalışanın kıdem tazminatıyla 21 metrekarelik bir ev alındığını söyleyen Gündoğdu, 2023 yılında ise ancak 12 metrekarelik bir ev alınabildiğini belirtti. Gündoğdu, "Dolayısıyla çalışan 70-80 yıllık bir kıdem tazminatıyla ev alabiliyor." diye konuştu.

İşçi sendikaları ise kıdem tazminatında tavanın kaldırılmasını istiyor.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.