BIST 5.462
DOLAR 18,76
EURO 19,91
ALTIN 1.117,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da 10 gündür haber alınamıyordu evden cansız bedeni çıkarıldı

Tekirdağ'da 10 gündür haber alınamıyordu evden cansız bedeni çıkarıldı

TEKİRDAĞ'da, bir önce eşinden boşanan ve yalnız yaşayan 40 yaşındaki kişiden bir süredir haber alınamıyordu. Komşu ve yakınların ihbarı üzerine adamın evine giren polis ekipleri cansız bedenle karşılaştı. İsa Öztürk isimli olan o adamın ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.

Abone ol

Nusratiye Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde üzerinde kiralık kaldığı evde tek başına yaşayan 40 yaşındaki İsa Öztürk’ten, komşuları ve yakınları 10 gündür haber alamadı.

Kaldığı evin kapısının çalınmasına rağmen Öztürk’ten cevap gelmemesi üzerine çilingir vasıtasıyla polis ve sağlık ekipleri tarafından içeri girildi. Sağlık ekipleri, İsa Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından Öztürk’ün cenazesi, otopsi öncesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki çocuk babası İsa Öztürk’ün, bir süre önce eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fiyatı gram altını ikiye katladı, bu sakızın faydalarını duyanlar şaşırıyor
Foto Galeri Fiyatı gram altını ikiye katladı, bu sakızın faydalarını duyanlar şaşırıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yüksek Seçim Kurulu'nda 5 üye değişecek, yeni başkan seçilecek
Yüksek Seçim Kurulu'nda 5 üye değişecek, yeni başkan seçilecek
Kıdem tazminatı sil baştan değişti! 10 yıl çalışan 200 bin alacak maaşı ne olursa olsun
Kıdem tazminatı sil baştan değişti! 10 yıl çalışan 200 bin alacak maaşı ne olursa olsun
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan Babacan’a sert tepki! "Bu ülkeyi yönetmeye talibim diyen..."
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan Babacan’a sert tepki! "Bu ülkeyi yönetmeye talibim diyen..."
Pasaport ücretlerine rekor zam geldi! İşte 2023 yılı pasaport harç ücretleri...
Pasaport ücretlerine rekor zam geldi! İşte 2023 yılı pasaport harç ücretleri...
2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken...
2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken...
Levent Göktaş konuştu! MİT'e Müsteşar Yardımcısı olmak istedim Abdullah Gül'e...
Levent Göktaş konuştu! MİT'e Müsteşar Yardımcısı olmak istedim Abdullah Gül'e...
Tehlike giderek büyüyor! Sahte ilaçta patlama
Tehlike giderek büyüyor! Sahte ilaçta patlama
Demet Akalın trafikte tacize uğradı, çılgına döndü: "Seni vallahi bulacağım"
Demet Akalın trafikte tacize uğradı, çılgına döndü: "Seni vallahi bulacağım"
MSB: 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Yarkadaş 'acı gerçek bu' diyerek paylaştı kamuoyu araştırmacısı söyledi
Barış Yarkadaş 'acı gerçek bu' diyerek paylaştı kamuoyu araştırmacısı söyledi
Orman Genel Müdürlüğü duyurdu! Bu kadrolara personel alımı yapacak
Orman Genel Müdürlüğü duyurdu! Bu kadrolara personel alımı yapacak
Yolcu raylara düştü! Taksim'de metro seferleri durdu
Yolcu raylara düştü! Taksim'de metro seferleri durdu