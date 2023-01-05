Fiyatı gram altını ikiye katladı, bu sakızın faydalarını duyanlar şaşırıyor
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Bir sakızın fiyatı altın fiyatını ikiye katlar mı demeyin kenger sakızı bunu gerçekleştirdi. Kenger sakızının her geçen yıl artan fiyatı bu yıl uçuşa geçti. Kenger sakızının pahalı olmasının nedeni ise hem dağlık alanda zor şartlarda bulunması hem de faydaları deniyor.
Sivas ve Malatya çevresinde dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının geçtiğimiz yıllarda kilogramı 800 liradan alıcı buluyordu.
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Kenger sakızının fiyatı bin 840 lira olan çeyrek altını geçerken, gram altın fiyatını ise ikiye katladı.
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Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.
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42 yıldır kenger sakızı satan Mustafa Kömsöken, kilosunun 2 bin ila 2 bin 500 lira civarında olduğunu belirtti.
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