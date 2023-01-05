BIST 5.482
DOLAR 18,75
EURO 19,91
ALTIN 1.117,55
HABER /  GÜNCEL

Yüksek Seçim Kurulu'nda 5 üye değişecek, yeni başkan seçilecek

Yüksek Seçim Kurulu'nda 5 üye değişecek, yeni başkan seçilecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görev süresi dolacak 5 üyesinin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için ocak ayının ikinci haftasında seçim yapılacak.

Abone ol

11 üyesi bulunan YSK'nın 5 üyesinin görev süresi 24 Ocak'ta sona erecek.

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da bu ayın ikinci haftasında seçim yapılacak.

Görev süresi dolan üyeler yerine Yargıtay ve Danıştay kontenjanından seçilen yeni üyeler yemin edecek.

Yeni üyeler de aday olabilecek

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan YSK'nın yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kıdem tazminatı sil baştan değişti! 10 yıl çalışan 200 bin alacak maaşı ne olursa olsun
Kıdem tazminatı sil baştan değişti! 10 yıl çalışan 200 bin alacak maaşı ne olursa olsun
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan Babacan’a sert tepki! "Bu ülkeyi yönetmeye talibim diyen..."
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan Babacan’a sert tepki! "Bu ülkeyi yönetmeye talibim diyen..."
Pasaport ücretlerine rekor zam geldi! İşte 2023 yılı pasaport harç ücretleri...
Pasaport ücretlerine rekor zam geldi! İşte 2023 yılı pasaport harç ücretleri...
2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken...
2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken...
Levent Göktaş konuştu! MİT'e Müsteşar Yardımcısı olmak istedim Abdullah Gül'e...
Levent Göktaş konuştu! MİT'e Müsteşar Yardımcısı olmak istedim Abdullah Gül'e...
Tehlike giderek büyüyor! Sahte ilaçta patlama
Tehlike giderek büyüyor! Sahte ilaçta patlama
Demet Akalın trafikte tacize uğradı, çılgına döndü: "Seni vallahi bulacağım"
Demet Akalın trafikte tacize uğradı, çılgına döndü: "Seni vallahi bulacağım"
MSB: 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Yarkadaş 'acı gerçek bu' diyerek paylaştı kamuoyu araştırmacısı söyledi
Barış Yarkadaş 'acı gerçek bu' diyerek paylaştı kamuoyu araştırmacısı söyledi
Orman Genel Müdürlüğü duyurdu! Bu kadrolara personel alımı yapacak
Orman Genel Müdürlüğü duyurdu! Bu kadrolara personel alımı yapacak
Yolcu raylara düştü! Taksim'de metro seferleri durdu
Yolcu raylara düştü! Taksim'de metro seferleri durdu
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor! Görüşme için izin çıktı...
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor! Görüşme için izin çıktı...