O AK Partili Başkan Rasim Arı çıktı! Başmüfettiş: 'Rasim Arı'yı görevden almaya geldim'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'de terör soruşturmasını yürüten Başmüfettiş Arif Yıldırım için "AK Parti'den belediye başkanlarını da gerektiğinde tehdit eden biri" dedi. Yıldırım'ın tehdit ettiği AK Partili belediye başkanının, geçen yıl AK Parti ve Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Rasim Arı olduğu ortaya çıktı. Rasim Arı, o müfettiş için bakın neler söyledi?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım'la ilgili iddiaları dikkat çekti. "Bir de müfettişleri var bunların biliyorsunuz, Arif Yıldırım. AK Parti vekil adayı" diyen Ekrem İmamoğlu, "Militan, AK Partili vekil adayı. Çok maharetlidir. Kendi partisinden olan belediye başkanlarını da gerekli olduğunda nasıl tehdit ettiğinin de bilen birisiyimdir" dedi.

O AK Partili Başkan Rasim Arı çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun dile getirdiği iddiada Başmüfettiş Yıldırım'ın tehdit ettiği ismin ise eski Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı olduğu ortaya çıktı. Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Ocak 2022'de görevinden istifa eden Arı'nın, Nevşehir Belediyesi'nde geçmiş döneme yönelik yolsuzluk soruşturmalarına yardım ettiği için baskı gördüğü ileri sürülmüştü. Arif Yıldırım'a yönelik "Tetikçilik nedir? Kamu adına hukuk çerçevesinde görev yapması gereken nasıl tetikçilik yapar… Yazalım…!" paylaşımı yapan Rasim Arı, DW Türkçe'nin iddialarla ilgili sorularını cevapladı.

Ekrem İmamoğlu, dün AK Parti iddiasını ortaya atmıştı.

Arif Yıldırım hakkımda soruşturma başlattı

Belediye başkanı olduğu dönemde Arif Yıldırım'ın hakkında "görevi sevk ve idarede ihmal" gerekçesiyle soruşturma başlattığını belirten Arı, "Kamu görevlilerinin tamamı, kanun ve hukuk çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Ama ortada bir tetikçilik varsa bu sıkıntıya sebep olur. Kamuda iki tür müfettiş vardır. Birisi kuru temizlemecidir, birisi de tetikçidir. Kuru temizlemeci suçu temizler gelir. Tetikçi suç üretir" dedi.

Türkiye'de ikinci bir örneği yok

Kendisiyle ilgili başlatılan soruşturmanın Türkiye'de ikinci bir örneği olmadığını öne süren Arı, "Ne yaparak görevi sevk ve idarede ihmalde bulunmuşum? Belediyenin 90 milyonluk borcunu 50 milyona indirerek mi? Göreve geldiğimde belediyenin kasasında bulunan 700 bin lirayı, ayrılırken 12 milyon liraya çıkararak mı? Şehir tarihinin görmediği altyapı ve üst yapı hizmetlerini yaparak mı?" ifadelerini kullandı.

'Rasim Arı'yı görevden almaya geldim'

Hakkında soruşturma başlatılan dönemde Arif Yıldırım'ın, İYİ Parti Gülşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Doğan'a "Rasim Arı'yı görevden almaya geldim" dediğini ileri süren Arı, "İsmini anmaya değmeyen bu kişiyle Abdurrahman Doğan'ın geçmişten özel hukukları var. Gülşehir Kaymakamı'yken Doğan da İlçe Milli Eğitim Müdürü'ydü. Görüşmeleri sırasında beni görevden alacağını söylemiş. Doğan da kendisine, 'Bu pırıl pırıl bir insan' yanıtını vermiş" şeklinde konuştu.

İki dünyada da iki elim yakasında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB Başkanı İmamoğlu'yla iddia ettiği telefon görüşmesine yönelik "Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut" sözlerine atıf yapan Arı, "Yaşanılanlar Allah'ın kayıtlarında da devletin kayıtlarında da var. Nevşehir'e geldiğinde savcıya gözaltına alınmam gerektiğini söylüyor. Ben de bunun üzerine kendisine 'Senin vicdanın ve Allah'ın var mı?' diye sordum. 'Var' dedi. 'Kellemi almaya geldiysen vicdanın yok' dedim. Bu dünyada hukuk önünde ve öteki dünyada iki elim yakasında" dedi.

Ücra bir köşede bir belediye başkanıydım

DW Türkçe'nin, "Hakkınızdaki soruşturmaya ve görevden alınmak istenmenize, geçmiş dönemle ilgili yolsuzluk iddialarının soruşturmasına yardım etmenizin sebep olduğu iddiaları doğru mu?" sorusuna yanıt veren Arı, "Şimdilik bununla ilgili yorum yapmayayım. Anadolu'nun ücra bir köşesinde bir belediye başkanıydım. Sesimi kim duyar? Burada bağırdığınızı ancak kendiniz duyarsınız" yanıtını verdi.