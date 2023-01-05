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Ayran da yapacak kahvaltı da verecek! Kantinlerde yeni dönem

Ayran da yapacak kahvaltı da verecek! Kantinlerde yeni dönem

Kantinlerle ilgili yeni düzenleme devreye giriyor. Okullar ve devlet dairleri gibi kurumlar başta olmak üzere, pek çok tesiste personel ve vatandaşların yeme içme ihtiyacını karşılayan kantinlerle ilgili meslek standardı hazırlanarak esnaf temsilcilerine gönderildi.

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Okullarda ve devlet daireleri gibi kurumlarda hizmet veren kantinlerle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan taslak standarda göre makine veya elle çırparak ayran yapması gereken kantinciler, tarife uygun limonata, şerbet ya da sütlü içecek servis edebilecek, basit tatlıları hazırlayabilecek.

Makarna da yapacak Hazırlanan taslak standarda göre kantinciler, tatil günlerinde de çalışabilecek, vardiya yapabilecek, gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uyarak, uzun süre ayakta ya da oturarak görev yapabilecek. Ortaya çıkan atıkları türüne göre tasnif edecek olan kantin görevlileri, kullandığı malzemeleri en az fire verecek şekilde işleyecek.

Elle çırpılarak ayran, sıkma meyve suyu...

Milliyet’in haberine göre; Kantinciler, demleme çayın yanı sıra poşette bitki çayı da demleyerek servis edebilecek. Makine veya elle çırparak ayran yapması gereken kantinciler, sıkma makinasında mevsimine göre taze meyve suyu hazırlayacak, belirlenen tarife uygun şekilde limonata, şerbet ya da sütlü içecek servis edebilecek. Kahvaltılık malzemelerden tabak/sunum hazırlayabilecek olan kantin görevlisi, basit tatlıları hazırlayabilecek.

Hamur işleri de hazırlayacaklar

Kantinciler yumurta, kızartma patates ve sebze, kısır, mevsim ve çoban salatası, sıcak tahıl çorbası, makarna, noddle, pizza, gözleme gibi hamur işlerini de hazırlayabilecek. Ayrıca kırtasiye ve temizlik ürünleri gibi ürünlerin dc satışını gerçekleştirebilecek.

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