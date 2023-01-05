İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıkları kalkıyor!

CHP ve İyi Partili iki ismin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis Komisyonu gündemine alındı. Komisyon fezlekeleri kabul ederse İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıkları kalkacak...

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Türkiye İBB Bakanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp alınmayacağına kilitlenmişken, CHP ve İYİ Parti'ye şok bir haber geldi. TBMM Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini gündemine aldı. Komisyon 11 Ocak’ta saat 14.30’ta toplanarak fezlekeleri görüşecek.

Başarır hakkında iki fezleke bulunuyordu

Başarır hakkında ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik açıklamalarından dolayı “tehdit” suçlarından fezleke düzenlenmişti. Daha sonra Başarır hakkında, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yargılandığı davanın duruşmasının bitimindeki sözleri nedeniyle “mahkeme heyetine hakaret” suçundan bir fezleke daha hazırlanmıştı. Adalet Bakanlığı, hazırlanan fezlekeleri TBMM Başkanlığına ulaştırmıştı.

Türkkan'ın şehit ağabeyine hakareti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyaretinde de İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Gürmen’e yönelik ifadeleriyle gündeme gelmişti. Türkkan hakkında yapılan suç duyurusunu inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Türkkan hakkında ‘hakaret’ ve ‘etkili eylem’ suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlemişti. Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderilmişti. Bakanlık, bu fezlekeyi de TBMM Başkanlığına ulaştırmıştı. 11 Ocak’ta toplanacak Karma Komisyon, her iki fezlekeyi de görüşecek.

İlk olarak Hazırlık Komisyonu kurulacak

Karma Komisyon ilk olarak Hazırlık Komisyonu kuracak.Hazırlık Komisyonu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alırsa dosya tekrar Karma Komisyona havale edilecek. Karma Komisyon da 1 ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandıracak. Karma Komisyon, dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde bir karar alırsa, hazırlanan rapor TBMM Genel Kurul’un gündemine gelecek. Genel Kurul, raporu kabul ederek dokunulmazlığı kaldıracak ya da raporu reddederek yargılamanın dönem sonuna ertelenmesine karar verecek. Milletvekilinin dokunulmazlığının kalkmasıyla milletvekilliği düşmüyor. Tutuklanmamışsa yasama çalışmalarına katılabiliyor.