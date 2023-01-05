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Orta gelirliye konut kampanyası açıklandı fırsatçılar harekete geçti ilan sitelerinde fiyatlar 1 gecede uçtu

Orta gelirliye konut kampanyası açıklandı fırsatçılar harekete geçti ilan sitelerinde fiyatlar 1 gecede uçtu

“Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasının açıklanmasının ardından fırsatçılar yine harekete geçti. İlan sitelerinde birçok evin fiyatına yüksek oranlarda zam yapıldı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyası, dün kamuoyuna duyuruldu.

Habertürk'ün haberine göre kampanyanın açıklanmasından önce başlayan 'bu kampanya fiyatları artırır mı' tartışmaları, detayların belli olmasının ardından yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada yer bulan ilanlara göre; fırsatçılar, yine harekete geçmekten geri kalmadı. İlan sitelerinde birçok evin fiyatına yüksek oranlarda zam yapıldığı görüldü.

Denetim yapılacağı açıklanmıştı

“Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasının tanıtımında konuyla ilgili tedbirler alınacağı belirtilmişti. Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Değerleme kuruluşlarından temsilcilerden oluşan bir komisyon kurulacak. Komisyon, kampanya sürecinde fiyatların sabit kalması için teknik ve finansal denetim yapacak. Firmaların belirlediği fiyatları takip edecek. Temel kriter, ekspertiz raporları olacak" ifadeleri kullanıldı.

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