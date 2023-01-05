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Acun Ilıcalı Exxen'e zam yaptı Netflix'i geçti! 2023 Exxenspor fiyatı ne kadar oldu?

Acun Ilıcalı Exxen'e zam yaptı Netflix'i geçti! 2023 Exxenspor fiyatı ne kadar oldu?

Exxen'in abonelik fiyatlarında 2023 yılına girilir girilmez artış yapıldı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen gelen zam sonrası Netflix platformundan daha pahalı oldu. İşte Exxen ve exxenspor'da zamlı fiyatlar...

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EXXEN'e zam geldi. İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu çevrimiçi dizi/film/içerik platformu Exxen, abonelik paketlerinde fiyat artışı yaptı.

Platformdan kullanıcılara gelen e-posta'da duyurulan fiyat artışıyla mesajda "Değerli üyemiz, Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da artırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz" denildi.

Webtekno'nun haberine göre, alınan kararla Exxen, Türkiye'de Netflix'ten daha pahalı bir platform haline geldi. Netflix'in reklamsız başlangıç paketi 45,99 TL iken aynı özelliklere sahip paketin Exxen'deki fiyatı, an itibarıyla 58,50 TL'ye kadar çıktı.

Yeni fiyatlar şöyle:

Exxen fiyatları - 2023
Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 41,90 TL (Toplam: 502,80 TL)
Reklamlı Aylık Paket: 49,90 TL
Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 58,50 TL (Toplam: 702 TL)
Reklamsız Aylık Paket: 69,90 TL

Exxenspor fiyatları - 2023

Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 102,90 TL (Toplam: 1.234,80 TL)
Reklamlı Aylık Paket: Aylık 129,90 TL
Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 119,50 TL (Toplam: 1.434 TL)
Reklamsız Aylık Paket: 149,90 TL

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