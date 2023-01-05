ABD Meclisi'nde 100 yıl sonra ilk siyasi kriz: Başkan seçilemiyor!

ABD'de 8 Kasım 2022 tarihinde yapılan ara seçimler sonrasında siyasi kriz yaşanıyor. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun Cumhuriyetçilere geçmesinin ardından yeniden aday olmayacağını açıklayan Nancy Pelosi sonrasında yeni başkan seçilemiyor.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin başkanını belirlemek üzere yapılan seçimlerde siyasi kriz derinleşti.

Seçimin 6. turunda da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için meclis başkanı seçilemedi. Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, 201 oyda kalarak başkan seçilmek için yeterli desteğe yine ulaşamazken, McCarthy'ye destek vermeyen 20 Cumhuriyetçi vekil, oylarını vekil Byron Donalds'tan yana kullandı.

212 Demokrat üyenin tamamı Hakeem Jeffries için oy kullanmayı sürdürürken, bir milletvekili ise oy kullanmadı.

Son gelişme ile birlikte, ABD Temsilciler Meclisi'nde son 100 yıldır ilk kez yapılan 6 oylamada da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için başkan seçilememiş oldu.

Cumhuriyetçilerin bölünmesi siyasi kriz yarattı

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan başkanlık seçimi krize dönüşmüş, üyeler ilk 4 turda başkan seçememişti.

5 tur boyunca 212 Demokrat üyenin tamamı Hakeem Jeffries için oy kullanmayı sürdürürken, Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, son olarak partisinden 201 kişinin oyunu almıştı. Buna rağmen muhafazakâr Cumhuriyetçilerin 20'si Byron Donalds'a oy vererek, McCarthy'nin çoğunluğu elde etmesine engel olmuştu.

Seçimin, başkan seçimine izin veren yeterli çoğunluğa ulaşılıncaya dek devam etmesi bekleniyor.