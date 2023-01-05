Hadi Özışık: Benim de kalemimi kırmışlar

Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'e yapılan suikast gündemdeki sıcaklığını korurken, İnternethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, kendisine yönelik tehditleri Youtube kanalında, canlı yayında anlattı.

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"Haber geldi, 3 milyon TL karşılığında benim de kalemimi kırmışlar" diyen Hadi Özışık canlı yayında adeta isyan etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devlet tarafından verilen korumasını geri çektiğini anlatan Hadi Özışık, Özışık kardeşlere zalimlik yapıldığına vurgu yaptı. Hadi Özışık, kendisine yönelik saldırı planıyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bilgi verdiğini ve hiç bir sonuç alamadığını söyledi. Kardeşi Süleyman Özışık'ın da kendisi gibi cezalandırıldığını ileri süren Hadi Özışık, "Ben ne yaptım kardeşim size" diyerek tepki gösterdi.