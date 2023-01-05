Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti!

BBP'nin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, Ankara'da suikaste kurban giden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in mezarını ziyaret edip, Ateş'in ailesine başsağlığına gitti.

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Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in kabrini ziyaret ederek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sinan Ateş, memleketi Bursa'da binlerce ülkücünün katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Ülkücüler Ateş'in ailesini yalnız bırakmazken, baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehir dışından gelenlerin ilk durağı Sinan Ateş'in Emirsultan Şehitliği'ndeki kabri olurken, babası Musa Ateş de aile adına taziyeleri kabul ediyor.

Taziye ziyaretine gelen isimlerden biri de merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu oldu. Yazıcıoğlu, Sinan Ateş'in kabrini ziyaret ettikten sonra baba Musa Ateş'e de taziyelerini iletti.