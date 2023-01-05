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Yargıtay emsal karara imza attı: Zina yapan eşe kötü haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yargıtay emsal karara imza attı: Zina yapan eşe kötü haber

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında hükmedilen geçici tedbir nafakasına ilişkin emsal bir karara imza attı. Daire, zina yapan eşin yararına tedbir nafakası hükmedilemeyeceğine karar verdi.

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Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş karısı hakkında Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesince düzenlenen zinaya dayalı boşanma davası açtı.

"Zina eylemini affettiği için boşanma gerekçesi sayılamaz"

Bölge adliye mahkemesince tarafların dava tarihinden sonra barışarak bir müddet birlikte yaşamaları nedeniyle davacı erkeğin kadının zina eylemini affettiği, affedilen eylemlerin boşanma gerekçesi yapılamayacağı belirtilerek davanın reddine hükmetti.

Karar kesinleşene kadar tedbir nafakası

Ayrıca davalı kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 169. maddesi uyarınca sosyal ekonomik durum tespitinin yapıldığı 08.06.2018 tarihinden itibaren kararın kesinleşmesine kadar aylık 250 TL tedbir nafakasına karar verildi.

Koca temyiz etti, Yargıtay devreye girdi

Kocanın Bölge Adliye Hukuk Mahkemesi Hukuk Dairesi’nin bu kararını temyiz etmesi ile dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne gönderildi.

"Zina yapan eş yararına tedbir nafakası hükmedilemez"

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “Yapılan yargılama ve tüm dosya genelinden davalı kadının dava tarihinden sonraki dönemde erkek tarafından affa uğrayan zina eylemine konu başka bir erkekle olan birlikte yaşamının bir müddet daha devam ettiği, bu durumda evli olmaksızın başka bir erkekle birlikte yaşayan kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 169. maddesi koşullarının gerçekleşmediği gözetilmeksizin yararına tedbir nafakasına hükmedilmesinin doğru görülmediği” gerekçesiyle kararı bozdu.

Böylelikle Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, zina yapan eş yararına boşanma davası sırasında Türk Medeni Kanunu'nun 169. maddesi çerçevesinde hükmedilen geçici tedbir nafakası hükmedilemeyeceğini belirtti.

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