110 gündür yoğun bakımdaydı! 7 yaşındaki Ayşenaz'ın kahreden ölümü

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde oksijen yetersizliği dolayısıyla 110 gündür yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Ayşenaz hayatını kaybetti.

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Ahmet ve Keziban Çiftçi'nin çocukları 7 yaşındaki Ayşenaz Çiftçi doğuştan kirli ve temiz kan damarları ters olarak doğdu. Çiftçi, bugüne kadar birçok hastanede tedavi gördü.

Son olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorların tedavisi altında olan ve ameliyatından 5 gün sonra baygınlık geçiren Çiftçi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yaklaşık 110 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren küçük kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Oksijen yetersizliği dolayısıyla hayatını kaybeden Çiftçi'nin ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini üzdü.