Sahipsiz arazilere bina yapı kiraya verdi vurgun sınır anlaşmazlığıyla ortay çıktı
DENİZLİ'de 2015 yılında aniden ortaya çıkan yaşlı kadın, kendisinin olduğunu iddia ettiği sahipsiz arazilere bina yapıp kiraya verdi. Sahipsiz arazilere bina yapı kiraya veren yaşlı kadının, yıllardır devam eden vurgununu komşusuyla yaşadığı sınır anlaşmazlığı ortaya çıkardı.
Filmlere konu olabilecek fıkra gibi olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde yaşandı. 2015 yılında aniden ortaya çıkan ve kendisini maliyeden emekli memur olarak tanıtan Memnune K. isimli yaşlı kadın, sanayi bölgesi kenarındaki boş araziyi kendisinin olduğunu iddia ederek çitle çevirdi. Gerçekte hiçbir tapu kaydı olmadığını öğrendiği araziye bina inşa eden Memnune K., 2017 yılında burayı bir prefabrik ev firmasına kiraladı. Para buldukça sahiplendiği araziyi büyüten Memnune K., inşa ettiği 2’nci iş yerini de geri dönüşüm işi yapan Adem Ülgen’e 7 bin liraya kiraladı. Prefabrik ev firmasının boşalttığı ilk iş yerini 2 yıl önce kiralayan Akif Taşkıran da, mermer ihracatı yaptığı işletmesi için aylık 3 bin 400 lira kira ödemeye başladı.
Vurgunu büyütmek isterken yalanı ortaya çıktı
Her 2 kiracısından da yüklü miktarda peşinat alarak sözleşme imzalayan Memnune K.'nin senelerdir devam eden akılalmaz oyunu, arazisini 3’üncü kez büyütmek isteyince ortaya çıktı. Sahiplendiği arazilere komşu olan Hüseyin İlhan’a ait işletmenin arka bahçesine moloz döktüren Memnune K. ile işletme sahibi arasında sınır kavgası yaşandı. Her geçen gün arazisini genişleten yaşlı kadından rahatsız olan Hüseyin İlhan’ın konuyu yargıya taşıması üzerine, Memnune K.’nin yıllardır kira aldığı 2 iş yeri ile son olarak inşaatını sürdürdüğü 3’üncü arsanın hiçbir tapu kaydı olmadığı ortaya çıktı.
Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından büyük şok yaşayan Memnune K.’nin sözde dükkan kiracıları Adem Ülgen ve Akif Taşkıran, vurgunun bir an önce son bulması ve kendilerinden sonra başkalarının da mağdur olmaması için ilgili kurumlara müracaat etti.
"Bana sadece yapı kayıt belgesi veriyor"
Kendisinden önce başka bir kişinin kiracı olduğu iş yerini Memnune K.’nin beyan ettiği 'yapı ayıt belgesi'ne güvenerek kiraladığını anlatan Akif Taşkıran, "Burada 2 yıldır kiracı olarak kalıyorum. Birçok kamu kurumlarına başvuru yaptım ve araştırmalarım sonucu bulunduğumuz yerin herhangi bir hissesi, hazine malı ve tapusu gibi bir şeyin çıkmadığını öğrendim. Ben burada ihracat yapan bir firmayım. Aylık 15 konteyner ürünü yurt dışına gönderiyorum ve şu anda mağdur oldum. Belediye başta olmak üzere birçok devlet dairelerine gittim ve herhangi bir çözüm bulamadım. Fen işleri bana "Bulduğunuz noktada yol geçerse belki çözüm olur" dedi. Tapusu olmadığı için hiç kimse çare bulamadı. Bir an önce mağduriyetimin giderilmesi ve yaşanan bu olayın çözülmesini talep ediyorum. Ben sahibi bulunmayan ve tapusu olmayan yere 2 yıldır kira ödüyorum. Sözde kendi yerinin olduğunu iddiasında bulanan kadına "Kaç metrekare alan kiraladım. Tapuyu getir, iş yeri ruhsatı alayım" diyorum ve bana sadece yapı kayıt belgesi veriyor. Yapı kayıt belgesi olsa bile belediye ruhsat vermiyor. Ben buradan çıkarım, önemli değil ama yıksınlar. Çünkü ben çıktıktan sonra başka biri oraya girecek ve o kadına para ödeyecek. Ben buraya girerken 17 bin TL peşinat ödedim ve başka biri girdiği takdirde yine peşinat alıp insanları dolandıracak. Buradan ya ben çıkayım ya da yıksınlar. Buranın kimin olduğu belli olsun. Bu yer merkezde bulunuyor. Burası dağ başı değil. Bu yer Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki Bakırlı kavşağının altında bulunuyor. Hem şehir planlamasının hem de sanayinin olduğu yerdeyiz. Biz buranın tapusunun çıkmasını istiyoruz. Kaldığım yere 3 bin 400 TL kira veriyorum" dedi.
Yolu dahi sahiplenip arazisine dahil etmiş
Aniden ortaya çıkan yaşlı kadının her geçen yıl arazisini genişlettiğini, hatta iş yerinin yanından geçen yolu dahi kapattığını iddia eden Hüseyin İlhan da, Memnune K. ile yol kapatma meselesi yüzünden başlayan tartışmalarının arka bahçeye moloz döktürmesiyle büyüdüğünü söyledi.