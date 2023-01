Sahipsiz arazilere bina yapı kiraya verdi vurgun sınır anlaşmazlığıyla ortay çıktı

Vurgunu büyütmek isterken yalanı ortaya çıktı

Her 2 kiracısından da yüklü miktarda peşinat alarak sözleşme imzalayan Memnune K.'nin senelerdir devam eden akılalmaz oyunu, arazisini 3’üncü kez büyütmek isteyince ortaya çıktı. Sahiplendiği arazilere komşu olan Hüseyin İlhan’a ait işletmenin arka bahçesine moloz döktüren Memnune K. ile işletme sahibi arasında sınır kavgası yaşandı. Her geçen gün arazisini genişleten yaşlı kadından rahatsız olan Hüseyin İlhan’ın konuyu yargıya taşıması üzerine, Memnune K.’nin yıllardır kira aldığı 2 iş yeri ile son olarak inşaatını sürdürdüğü 3’üncü arsanın hiçbir tapu kaydı olmadığı ortaya çıktı.

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından büyük şok yaşayan Memnune K.’nin sözde dükkan kiracıları Adem Ülgen ve Akif Taşkıran, vurgunun bir an önce son bulması ve kendilerinden sonra başkalarının da mağdur olmaması için ilgili kurumlara müracaat etti.