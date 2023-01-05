Sahipsiz arazilere bina yapı kiraya verdi vurgun sınır anlaşmazlığıyla ortay çıktı

"Bana sadece yapı kayıt belgesi veriyor"

Kendisinden önce başka bir kişinin kiracı olduğu iş yerini Memnune K.’nin beyan ettiği 'yapı ayıt belgesi'ne güvenerek kiraladığını anlatan Akif Taşkıran, "Burada 2 yıldır kiracı olarak kalıyorum. Birçok kamu kurumlarına başvuru yaptım ve araştırmalarım sonucu bulunduğumuz yerin herhangi bir hissesi, hazine malı ve tapusu gibi bir şeyin çıkmadığını öğrendim. Ben burada ihracat yapan bir firmayım. Aylık 15 konteyner ürünü yurt dışına gönderiyorum ve şu anda mağdur oldum. Belediye başta olmak üzere birçok devlet dairelerine gittim ve herhangi bir çözüm bulamadım. Fen işleri bana "Bulduğunuz noktada yol geçerse belki çözüm olur" dedi. Tapusu olmadığı için hiç kimse çare bulamadı. Bir an önce mağduriyetimin giderilmesi ve yaşanan bu olayın çözülmesini talep ediyorum. Ben sahibi bulunmayan ve tapusu olmayan yere 2 yıldır kira ödüyorum. Sözde kendi yerinin olduğunu iddiasında bulanan kadına "Kaç metrekare alan kiraladım. Tapuyu getir, iş yeri ruhsatı alayım" diyorum ve bana sadece yapı kayıt belgesi veriyor. Yapı kayıt belgesi olsa bile belediye ruhsat vermiyor. Ben buradan çıkarım, önemli değil ama yıksınlar. Çünkü ben çıktıktan sonra başka biri oraya girecek ve o kadına para ödeyecek. Ben buraya girerken 17 bin TL peşinat ödedim ve başka biri girdiği takdirde yine peşinat alıp insanları dolandıracak. Buradan ya ben çıkayım ya da yıksınlar. Buranın kimin olduğu belli olsun. Bu yer merkezde bulunuyor. Burası dağ başı değil. Bu yer Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki Bakırlı kavşağının altında bulunuyor. Hem şehir planlamasının hem de sanayinin olduğu yerdeyiz. Biz buranın tapusunun çıkmasını istiyoruz. Kaldığım yere 3 bin 400 TL kira veriyorum" dedi.