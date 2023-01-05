Bursa'da gündüz vakti oldu! Evinin içinde görünce balkondan çocuğu ile atladı
BURSA'da evine bıçaklı hırsız giren kadın çocuğu ile balkondan atladı. Hırsız kaçarak kayıplara karışırken yabancı uyruklu kadın ise yaralandı.Abone ol
Olay saat 12.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın 2. katında oturan Suriye uyruklu Meryem Elneccar (35) kapının zorlandığını fark etti.
Daire kapısını zorlayarak içeri giren hırsızı elinde bıçak ile gören Elneccar, büyük korku yaşadı. Kadın çocuğunu alıp balkona çıktı ve yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak üzerine atladı. Hırsız kaçarak kayıplara karışırken, yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için sokağı didik didik etti.