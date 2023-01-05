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Aracını garaja park edip evden ayrıldı 2 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aracını garaja park edip evden ayrıldı 2 gündür haber alınamıyor

ZONGULDAK’ın Alaplı İlçesinde köydeki evin garajına aracını park ederek evden ayrılan 2 çocuk babası 59 yaşındaki Ahmet Yapar 2 gündür haber alınamıyor.

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Edinilen bilgilere göre, Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan Ahmet Yapar, Ortacı Köyündeki evine gitmek üzere 2 gün önce özel aracı ile şehir merkezinden ayrıldı.

Köydeki evinin garajına aracını park ettiği belirlenen Yapar’dan bir daha haber alınamadı. Evli ve iki oğlu da polis memuru olduğu öğrenilen Yapar’ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Ahmet Yapar’ın ailesi, haber alamadıkları ve yerini bilen ya da duyanların polise haber vermelerini istedi.

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