Fıstık paketinin içinden çıktı! Yiyince fark ettiler

Üsküdar'da bir marketten soslu fıstık alan aile paketi açınca neye uğradığını şaşırdı. Çamurlu ve üzerinde farklı maddelerin olduğu fıstık için aile dava açmaya hazırlanıyor.

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Üsküdar’da bir aile, Ünalan Mahallesi’nde bulunan marketten çerez fıstık aldı. Fıstığı yiyen aile bir süre sonra bazıların sert ve taşlı olduğunu fark edince paketin içerisine baktı. Paket içerisinde çamurlu ve bozuk fıstıkların da olduğunu görmelerinin ardından aile firmadan şikayetçi olacağını belirtti.





“Firma aynı ürünü hediye ediyormuş ama ben dava açacağım”

Bozuk fıstık çıkan paketi alan Özge Nur M, “Eşim ürünü marketten almıştı, akşam saatlerinde birkaç tanesini yedik. Fıstığı kırıp dışarısındaki kısmı çocuğuma da veriyordum. Çocuğuma da denk gelebilirdi. Bir tanesini yerken dolgulu dişime taş denk geldi, ardından taşı tükürdüm. Anladım ki ürünün içerisi bozuk. İnternetten firmaya bakınca hep bu tarz şikayetler olduğunu gördüm. Her türlü yasal haklarımı arayacağım. İnternette yorumlara bakınca firma aynı ürünü hediye ediyormuş ama ben dava açacağım” dedi.