BIST 5.391
DOLAR 18,76
EURO 19,94
ALTIN 1.113,65
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi taraftar kararı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi taraftar kararı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine deplasman taraftarı alınmayacak.

Abone ol

İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Galatasaray taraftarlarının tribündeki yerini alamayacağı derbi mücadelede, deplasman taraftarlarının yer aldığı tribünde de Fenerbahçe taraftarları yer alacak.

Alınan karar doğrultusunda Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, misafir takım koltuklarının Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Son 365 gün içerisinde Galatasaray A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.

Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.

Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.

Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfer edilemeyecektir.

Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir.

ÖNCEKİ HABERLER
Nazilli'deki patlamada yeni gelişme: Tutuklananların ifadesi ortaya çıktı
Nazilli'deki patlamada yeni gelişme: Tutuklananların ifadesi ortaya çıktı
Fıstık paketinin içinden çıktı! Yiyince fark ettiler
Fıstık paketinin içinden çıktı! Yiyince fark ettiler
Arda Güler'e Four Four Two dergisinden övgü dolu sözler! Prestijli listeye 16. sıradan girdi
Arda Güler'e Four Four Two dergisinden övgü dolu sözler! Prestijli listeye 16. sıradan girdi
Yunan bayrak direğine sarılan FETÖ'cü Enes Kanter bu kez Türkiye için bakın ne dedi?
Yunan bayrak direğine sarılan FETÖ'cü Enes Kanter bu kez Türkiye için bakın ne dedi?
Sivas'ta Almanlar petrol yok diyerek kapattı Harmancık köylüleri harekete geçti
Sivas'ta Almanlar petrol yok diyerek kapattı Harmancık köylüleri harekete geçti
Erdoğan'dan altılı masaya tepki: Vizontele muhalefetin hayali bile yetişemez
Erdoğan'dan altılı masaya tepki: Vizontele muhalefetin hayali bile yetişemez
Bakan Nebati imzaladı duyurdu! İşte 2023 yılı zamlı bedelli askerlik ücreti
Bakan Nebati imzaladı duyurdu! İşte 2023 yılı zamlı bedelli askerlik ücreti
İmamoğlu'ndan sonra ikinci oldu! CHP'li başkana hapis cezası ve siyasi yasak verildi
İmamoğlu'ndan sonra ikinci oldu! CHP'li başkana hapis cezası ve siyasi yasak verildi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti!
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti!
110 gündür yoğun bakımdaydı! 7 yaşındaki Ayşenaz'ın kahreden ölümü
110 gündür yoğun bakımdaydı! 7 yaşındaki Ayşenaz'ın kahreden ölümü
Yargıtay emsal karara imza attı: Zina yapan eşe kötü haber
Yargıtay emsal karara imza attı: Zina yapan eşe kötü haber
500 lira doğal gaz desteği bugünden itibaren hesaplarda!
500 lira doğal gaz desteği bugünden itibaren hesaplarda!