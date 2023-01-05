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BBP lideri Destici 'bu sadece benim fikrim değil kulis bilgisi' diyerek altılı masanın adayını duyurdu

BBP lideri Destici 'bu sadece benim fikrim değil kulis bilgisi' diyerek altılı masanın adayını duyurdu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bu bir kulis bilgisi diyerek 6'lı masanın adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Deniz Gürel'in hazırladığı Ankara'da Neler Oluyor programına konuk oluyor.

Destici'nin açıklamalarından önemli satır başları:

Erken seçim olur mu?

Seçimin sağlıklı yapılabilmesi için 1 ay erkene alınabilir. Bu konuda verilmiş karar yoktur. (Cumhurbaşkanı ile) Bir görüşme oldu ancak net bir tarih üzerinde karar verilmedi. 'Yılbaşından sonra tekrar değerlendirilir' diye konuşuldu.

BBP seçimlere nasıl girecek?

Meclis ayağında Cumhur İttifakı çatısı altında BBP’nin kendi adayları, kendi amblemiyle seçime girme kararlılığındayız. BBP kendi amblemiyle seçime girdiğinde, sahada gördüğümüz oy oranı yüzde 8-9. Biz bu anlamda Türkiye'nin 5. partisiyiz.

Destici staj mağdurlarıyla iligli şunları söyledi, "Staj mağdurları ile ilgili konuyu bakanımızla görüştüm. Henüz olumlu ya da olumsuz verilmiş net bir karar yok."

Memur ve emekliye yeniden zam

BBP olarak bu zammın minimum %30 olmasını ifade etmiştik. Sıra işçilerde, taşeronların kadroya alınması lazım.

İmar affı

Ankara’da 350 bin civarı, İstanbul’da 800 bin civarı kaçak yapı olduğu söyleniyor. Bu yönetimlere soruyorum, bunu 3,5 senedir niye yıkmadılar? Ellerini tutan mı vardı? Türkiye genelinde 4 milyona yakın kaçak yapı olduğu söyleniyor.

Sinan Ateş Suikastı

Olay aydınlatılacaktır. Türkiye’de her konu siyasi istismar konusu yapılabildiği bu konu da bilinçli olarak belirli kesim tarafından siyasi istismar meselesi yapılıyor.

"İmamoğlu davasının sonucu gecikti"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına ilişkin konuşan Destici, "3 buçuk yıl olmuş ahmak sözü söyleneli. Şu zamana kadar bitmesi gerekiyordu. Niye bu kadar gecikmiş. Bir ahmak sözünde bilirkişi raporuna gerek yok. Bu kararın Cumhur İttikafına yararı yok. Hukuk kararları siyasetin önüne geçmemeli. Burada yeni bir yasal düzenlemenin yapılmasından yanayız.

"İlk turda Erdoğan seçiliyor"

"Seçimi Cumhur İttifakı kazanır. İlk turda Cumhurbaşkanımız seçiliyor."

"6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu"

Altılı masanın adayı kim olcak sorusuna Destici, "6'lı masanın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olur. Bu sadece benim fikrim değil kulis bilgisi." dedi.

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