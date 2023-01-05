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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim tarihini öne çekebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, "Yeni bir imtihanın da eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği bir siyasi teşekkür olarak ifade ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin ve heyetin sorumluluğudur." dedi.

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