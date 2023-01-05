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POLİTİKA

Altılı Masa 'aday' için toplanıyor! Yarının Türkiyesi için cesaret zamanı

ALTILI Masa toplantısı Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde toplanıyor. Toplantıda ilk kez liderler aday isimlerini konuşacak... Altılı Masa'da bulunan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yaptı. 

Altılı Masa'da bulunan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yaptı. 

"Yarının Türkiyesi için cesaret zamanı" sloganının yer aldığı ve partilerin genel başkanlarının mesajlarına yer verilen video, partilerin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi'nde toplanacak liderlerin bu toplantıda ilk kez aday ismini konuşacağını açıklamıştı. 

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