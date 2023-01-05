Tekirdağ'da mide bulandıran görüntü! Fare fırında gezdi, vatandaş çekti

TEKİRDAĞ'da bir simit fırınında gece saatlerinde çekilen görüntü mide bulandırdı. Dükkanda bulunan fare bir süre hamurların üzerinde gezdi. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedilirken yetkili ekipler fırın hakkında tutanak tuttu, bin 295 TL ceza uyguladı.

Olay, Öztrak Caddesi'ndeki bir simit fırınında meydana geldi. İddiaya göre, simit fırını kapandıktan sonra gece saatlerinde ortaya çıkan bir fare, beslenmek için fırındaki ürünler üzerinde gezmeye başladı.

Fırındaki simit hamurunun üzerinde bir süre gezinen fare beslenmeye çalışırken, o anlar çevreden geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Zabıta müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu fırını denetledi.

Fırına bin 295 TL ceza

Gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle fırınla ilgili tutanak tutuldu ve bin 295 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca işletmeye, eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.