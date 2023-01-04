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EMLAK

Yeni Evim kampanyasının detayları belli oldu! 15 sene vade 0,69'dan başlayan faiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıkladı. Buna göre ilk etapta 100 bin ailenin çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi olması planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıkladı.

Buna göre yüzde 0,69 faiz ile 1 milyon lira kredi için taksit tutarları ödeme sonunda 1 milyon 909 bin liraya gelecek. 

İşte Yeni Evim kampanyası tanıtım klibi...

 

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