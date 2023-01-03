MSB video paylaştı gerçek mühimmatlarla vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), farklı üslerden havalanan F-16’ların Konya-Karapınar atış sahasına gerçek mühimmatlarla gerçekleştirdiği atış eğitimine dair video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın farklı üslerinden havalanan F-16 uçakları ile Konya-Karapınar atış sahasına gerçek mühimmatla atış eğitimi gerçekleştirildi. Hedefler tam isabetle vuruldu” ifadelerine yer verildi.