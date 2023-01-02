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Nihat Hatipoğlu Kabe'den paylaştı

Mekke'de sağanak yağış sonrası sosyal medyada Kabe'de kar yağdığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin fake olduğu ortaya çıkarken Kabe'de bulunan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Bu görüntüyü de ben çektim. Sevgi ve dua ile" diyerek karla karışık yağmurun videosunu paylaştı.

Suudi Arabistan'da kısa süre önce sağanak yağış sele dönüşürken bu kez kar yağdığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kabe'nin beyaza büründüğü oradaki vatandaşların da kar yağmış gibi gösterildiği belirtildi.

Ancak videonun sahte olduğu ortaya çıktı. Ölçülen sıcaklık değerinin 24 derece olduğu Kabe'de kar yağmadığı ortaya çıktı. Hatta kar görüntülerini gören vatandaşlar Kabe'yi canlı izlemek için internetten canlı yayın yapan kanallara girdi. Fakat görüntülerde herhangi bir yağışının yaşanmadığını gördü.

Hatipoğlu: Kabe’de kar ile karışık yağmur indi

Buna karşın ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Twitter hesabından video paylaştı.  Hatipoğlu, "Kabe’de kar ile karışık yağmur indi. Ani hava değişikliği yaşanıyor. İnsanlar sırılsıklam da olsa tavaf dağılmadı. Bu görüntüyü de ben çektim. Sevgi ve dua ile" ifadelerine yer verdi.

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