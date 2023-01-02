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POLİTİKA

HDP'li Ebru Günay askere kin kustu 'tecavüzcü' dedi

HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, terör örgütü PKK'nın medya kanalında Türk askeri ve polisine katliamcı ve tecavüzcü iftirası attı. Günay, 'Kürdistan'da çok ciddi üniformalı tecavüz, taciz var' dedi.

Terör örgütü PKK’nın kanalında konuşan HDP'li Ebru Günay, Türk askeriyle Türk polisine tecavüz ve katliam iftirası attı.

HDP'li Ebru Günay, "Kürdistan'da çok ciddi bir şekilde üniformalı tacizci, tecavüzcü dediğimiz asker ve polisin eliyle yürütülen özel savaş konsepti var ve İpek Er ile başlayan benzer başka olaylarda devam eden tümden cezasızlık politikasıyla destekleniyor" dedi.

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