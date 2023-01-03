Şahmaran dizisinin fragmanı yayınlandı: Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in çıplak görüntüleri olay oldu!

Netflix’in yeni bombası 'Şahmaran' gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı merakla beklenen dizi Şahmaran'ın fragmanı yayınlandı. 20 Ocak'ta izleyici buluşacak dizinin fragmanına Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in çıplak görüntüleri damga vurdu. İşte detaylar...

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı, Netflix'in yerli dizisi Şahmaran'dan yeni tanıtım geldi. İlk fragmanı büyük ilgi gören Şahmaran 20 Ocak'ta Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.

Çekimleri Adana'da yapılan dizide Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yanı sıra birçok başarılı oyuncu bulunuyor.

Şahmaran dizisi oyuncu kadrosu

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizide başlıca rolleri Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez paylaşıyor. Umur Turagay’ın yönetmen koltuğuna oturduğu diziyi Pınar Bulut yazdı.

Dizinin fragmanında Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya’nın çırılçıplak kamera karşısına geçtiği sahneler dikkat çekti.

Şahmaran dizisinin konusu ne?

Galası 19 Ocak’ta yapılacak olan dizide Şahsu (Serenay Sarıkaya), öğretim görevlisi olarak gittiği Adana’da yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye kararlıdır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sır adışı ve gizemli bir topluluğun ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin en büyük sembollerinden olan Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı, Şahsu’nun da gelmesiyle tarihi kehanetin tamamlanmasını beklemektedir. Büyükbabasından geçmişin hesabını sormak üzere yola çıkan Şahsu’nun Maran ile yollarının kesişmesiyle bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…