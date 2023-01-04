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İmzayı atar atmaz evi kaptı! Ronaldo'nun kalacağı lüks malikane görüntülendi

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo geçtiğimiz gün Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Ronaldo imzayı atar atmaz lüks ev de peşinden geldi... Al Nassr Kulübü, yıldız futbolcuya içinde her türlü olanağın bulunduğu bir malikaneyi tahsis etti.

Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen ve dev turnuvadan hayal kırıklığı ile ayrılan Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan kulubü Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Dün sağlık kontrollerinden geçen Ronaldo için başkent Riyad'da görkemli bir imza töreni düzenlenmişti.

Al-Nassr kulübü Ronaldo’nun gelmesi için yüklü maaşın yanında pek çok imkan da sundu. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Ronaldo ve ailesinin yaşayacağı evde müthiş olanaklar yer alıyor.

Açık-kapalı havuz, mini futbol sahası ve dahası...

Portekizli yıldız isteği doğrultusunda mini bir futbol sahası, ufak bir basketbol sahası, açık ve kapalı havuz, sauna odası, masa tenisi odası gibi imkanlar var. Ayrıca özel lüks arabalar da Ronaldo ve ailesine tahsis edilecek.

Söz konusu görüntülerde Ronaldo’nun yeni evinin ihtişamlı görüntüsü dikkatleri çekiyor.

Cristiano Ronaldo'nun kazancı dudak uçuklatmıştı

Al Nassr Kulübünün, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kaldıran ve 140 golle turnuva tarihinin en skoreri olan Portekizli futbolcu ile 2,5 sezon için 500 milyon avro (yaklaşık 535 milyon dolar) karşılığında anlaştığı basına yansıdı.

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