Beykoz'da kamyonet kazası dehşete düşürdü! Metrelerce sürüklendi o anlar kamerada

BEYKOZ'da demir boru yüklü bir kamyon yokuş aşağı indiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarptı. Duvara çarpan kamyon yan yatarak caddede metrelerce sürüklendi. 2 kişinin ağır yaralandığı korkunç kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, Beykoz Çubuklu Mahallesi Kiremit Dere Caddesi üzerinde saat 12.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı seyir halinde olan 16 ALV 952 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarptı. Süratli şekilde duvara çarpan kamyon yan yatarak caddede metrelerce sürüklendi.

Bir otomobil teğet geçti

Sürüklenen kamyon 34 NZU 17 plakalı bir otomobile çarparak durdu. Kamyonun, sürüklendiği esnada kıl payı teğet geçtiği başka bir otomobilin sürücüsü ise ölümden döndü.

Kamyonda bulunan demir borular yola saçıldı. Kamyon içerisinde bulunan şoför ve yan koltuktaki yolcu ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışan şoför ve yolcuyu sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şoför ve yolcu ağır yaralı olarak bölgedeki hastaneye sevk edildi.

"Demirler havada uçuştu"

Kazaya tanık olan Yusuf Acar, “Ben malzeme almaya geldim, tam motorla yola çıkarken bir ses geldi. Koştum baktım demirler yola saçılmıştı. Şu an bile kendimde değilim. Kamyonda iki kişi vardı hemen ambulansı ve itfaiye aradık. Yukarıdan gelip duvara vurdu, demirler havada uçuştu”

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Demir boru yüklü kamyonun yokuş aşağı indiği esnada duvara çarptıktan sonra metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyon yan yatarak yerde metrelerce sürükleniyor. Kamyonun devrildiği esnada yolda olan bir aracı kıl payı teğet geçtiği görülüyor.