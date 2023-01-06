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Özel okul zam oranı çıldırttı! Murat Kelkitlioğlu: Aklımızla alay mı ediyorsunuz?

Özel okul zam oranı çıldırttı! Murat Kelkitlioğlu: Aklımızla alay mı ediyorsunuz?

tv100 yazarı Murat Kelkitlioğlu, 2023- 2024 eğitim öğretim yılı özel okul zam oranına dikkat çekti. Konunun gözden kaçtığını belirten Kelkitlioğlu, "Bu özel okul temsilcileri ne kadar zam istiyordu da siz bunu yüzde 65’te tuttunuz?" diye sordu.

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2023- 2024 eğitim öğretim yılında özel okul zam oranı yüzde 65 oldu. tv100 yazarı Murat Kelkitlioğlu özel okul zam oranına tepki gösterdi ve "Çok pardon, yüzde 65 zamla övünülür mü? Bu özel okul temsilcileri ne kadar zam istiyordu da siz bunu yüzde 65’te tuttunuz?Aklımızla alay mı ediyorsunuz?" dedi. Kelkitlioğlu'nun yazısından ilgili bölüm şöyle:

Memur, emekli maaş zamları, EYT, asgari ücretteki artış gibi konular konuşulurken gözden kaçan bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum…

Milli Eğitim Bakanı, konunun temsilcilerini topluyor, toplantı yapıyor…

Toplantıda özel okul ücretlerine bu yıl yüzde 65 zam yapılacağı kararı alınıyor. Yanlış duymadınız yüzde 65…

“Bu nasıl bir rakam, çok yüksek değil mi?” diye düşünürken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kameraların karşısına geçerek, “Velilerimizi düşünerek, mağdur olmalarını önlemek için, özel okul temsilcileri razı olmasa da yüzde 65 zam konusunda ısrar ettik ve bu artışta kalınması konusunda mutabık kaldık” diyor…

Çok pardon, yüzde 65 zamla övünülür mü?

Bu özel okul temsilcileri ne kadar zam istiyordu da siz bunu yüzde 65’te tuttunuz?

Aklımızla alay mı ediyorsunuz?

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