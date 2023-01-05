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Samsun'da okulda dehşet! 17 yaşındaki genç annesini ve sevgilisini okul bahçesinde vurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Samsun'da okulda dehşet! 17 yaşındaki genç annesini ve sevgilisini okul bahçesinde vurdu

SAMSUN’dan son gelen haber korkunç! Eşinden ayrılan Zerrin Büyük isimli kadın, velayeti babasında olan iki çocuğunu görmeye gittiği okulda 17 yaşındaki oğlunun silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Şüpheli, annesinin erkek arkadaşını da okul bahçesinde vurarak ağır yaraladı.

Samsun'da okulda dehşet! 17 yaşındaki genç annesini ve sevgilisini okul bahçesinde vurdu

Olay, Samsun’un Canik ilçesinde Tevfik İleri Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti boşandığı eşi Ali Ö.’de olan Zerrin Büyük (50), ortaokulda öğrenim gören 2 çocuğunu görmek için okula gitti. 

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Samsun'da okulda dehşet! 17 yaşındaki genç annesini ve sevgilisini okul bahçesinde vurdu

Okul idaresinin velayeti babada olan çocuklarını annesinin görmek istediğini telefonla bildirmesi üzerine Zerrin Büyük’ün 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö. silahla okula gelip annesini okulun içinde kafasının 2 yerinden tabancayla vurdu. 

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Samsun'da okulda dehşet! 17 yaşındaki genç annesini ve sevgilisini okul bahçesinde vurdu

Okulun bahçesinde bulunan annesinin arkadaşı olduğu ileri sürülen Bilgin İ.’yi (53) de kafasından ve sağ göğsünden vuran A.A.Ö., olay yerinden kaçarak  evlerine gitti.

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Samsun'da okulda dehşet! 17 yaşındaki genç annesini ve sevgilisini okul bahçesinde vurdu

Oğlunun kafasından vurduğu Zerrin Büyük kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bilgin İ. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilgin İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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