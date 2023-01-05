Samsun'da okulda dehşet! 17 yaşındaki genç annesini ve sevgilisini okul bahçesinde vurdu

Olay, Samsun’un Canik ilçesinde Tevfik İleri Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti boşandığı eşi Ali Ö.’de olan Zerrin Büyük (50), ortaokulda öğrenim gören 2 çocuğunu görmek için okula gitti.