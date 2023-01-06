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HDP kesin kapatılacak! Asım önemlisi HDP'nin seçimden önce mi sonra mı kapatılacağı

HDP kesin kapatılacak! Asım önemlisi HDP'nin seçimden önce mi sonra mı kapatılacağı

ANAYASA Mahkemesi'nin HDP'nin Hazine yardımına bloke koymasının ardından Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken bir yazı geldi. HDP'nin kapatılacağının belli olduğunu belirten Selvi, "HDP kapatılır mı kapatılmaz mı diye sormak yerine, seçimden önce mi sonra mı kapatılır diye sormak daha akıllıca" diye yazdı.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin hesaplarına tedbir koymasının siyasi kulislerde, “HDP’nin kapatılacağı belli oldu” diye değerlendirildiğini yazdı. "HDP konusunda iki açmaz söz konusu" diyen Selvi, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Herk kapatma sonrası daha büyük geldiler

"1989 yılında kurulan HEP’ten bu yana PKK çizgisindeki partiler hep kapatıldı. Ne oldu? Daha çok büyüyerek geldiler. Ama başka bir açmaz daha var. HDP başta olmak üzere aynı çizgide kurulan partilerin hiçbiri PKK ile olan bağlarını koparmadılar. PKK güdümünde siyaset yaptılar.

HDP kapatılmazsa hiçbir parti kapatılamaz!

HDP’nin kapatılması çare değil. Ama PKK ile ilişkisi nedeniyle HDP kapatılmadığı takdirde dünyada hiçbir parti kapatılamaz. Böyle bir açmaz var. HDP kapatılır mı kapatılmaz mı diye sormak yerine, HDP seçimden önce mi kapatılır yoksa kapatılma kararı seçimden sonraya mı bırakılır diye sormak daha akıllıca.

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