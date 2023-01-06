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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarına bakın

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarına bakın

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkarıldı.

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İstanbul Valiliği İl Güvenlik Kurulu kararıyla Galatasaray taraftarının yer almayacağı karşılaşmada, deplasman tribünü biletleri de Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacak. Biletlerin genel satışı 7 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 TL

Maraton Alt E Blok: 2500 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 TL

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