Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarına bakın
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkarıldı.Abone ol
İstanbul Valiliği İl Güvenlik Kurulu kararıyla Galatasaray taraftarının yer almayacağı karşılaşmada, deplasman tribünü biletleri de Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacak. Biletlerin genel satışı 7 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 TL
Maraton Alt E Blok: 2500 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 TL